За время боевых действий на территории Чернигова были существенно повреждены объекты водоснабжения и водоотвода. Сейчас продолжается их разминирование и обследование.

Жители Чернигова, получившего серьезные разрушения и повреждения вследствие обстрелов российскими войсками, остаются без централизованного водоснабжения и водоотвода.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Черниговводоканал", пока неизвестно, когда восстановят водоснабжение в областном центре Черниговской области.

Согласно информации, еще не во всех микрорайонах Чернигова восстановлено энергоснабжение. Но самой большой проблемой являются значительные повреждения сетей и инфраструктурных объектов водоканала.

"Главная проблема заключается в том, что за время боевых действий на территории города Чернигова были существенно повреждены объекты водоснабжения и водоотвода. Сейчас продолжается их разминирование и обследование. Поэтому работники КП "Черниговводоканал" даже не имеют возможности проверить то оборудование, которое внешне выглядит невредимым", - пояснили на предприятии.

Кроме этого, на водоканале убеждены, что самостоятельно с этими вопросами справиться городу не под силу.

"Относительно полного восстановления работы объектов критической инфраструктуры, к которым относятся и объекты "Черниговводоканала", то из-за серьезных повреждений ни предприятие, ни даже город не смогут сегодня восстановить эти объекты без внешней помощи. Дорога на Чернигов уже открыта и есть надежда, что необходимая помощь начнет поступать", - отметили в пресс-службе "Черниговводоканала".

Как сообщал УНИАН, 11 марта "Черниговводоканал" заявил, что из-за вражеских обстрелов было прекращено водоснабжение города. Восстановительные работы осуществлялись по возможности.

Для технических нужд жители города набирали воду в реках, а для питья ее привозил водоканал.

По словам черниговцев, иногда приходилось пить березовый и кленовый сок.