'Не любила, чтобы сзади кто-то шел': дочь Фарион рассказала о ее предчувствиях перед убийством

По словам Софии Лица, Фарион ставила вопрос о безопасности накануне трагического события возле своего дома.

Дочь языковеда Ирины Фарион София Особа рассказала, что мать звонила ей в последние недели и задавала некоторые вопросы относительно безопасности семьи. Впрочем, она не озвучивала никаких опасений и не утверждала, что получала угрозы.

"В последние недели она мне звонила и спрашивала, закрыла ли я окна и двери. Каждый день вечером звонила и спрашивала, дома ли мы, забрала ли я детей. Она меня берегла и никогда не говорила мне о своих опасениях или предчувствиях. Но когда мы шли по улице, мама не любила, чтобы сзади кто-то шел. Она останавливалась, пропускала того человека, тогда шла дальше", - рассказала София в интервью УНИАН.

Дочь Фарион вспомнила цитату матери: "Я не боюсь своей смерти, потому что такие, как я, своей смертью не умирают". София отметила, что правду, которую говорила ее мать, всегда боялись, потому что "общество порой не дорастает до правды".

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"Того, что ее убьют средь бела дня во Львове, возле собственного дома, на глазах у кучи людей - она точно представить не могла", - добавила она.

Лицо добавила, что вполне допускает версии относительно российского следа в деле об убийстве Ирины Фарион. Она добавила, что россияне еще с давних времен убивали украинскую интеллигенцию.

На вопрос, верит ли дочь Фарион, что следствие найдет заказчика убийства, она ответила: "Сейчас идет следствие, будут искать. Сейчас комментировать не могу", - сказала она, добавив, что ей правоохранители не предоставили больше информации, чем озвучивали публично.

Убийство Фарион - последние новости

Как писал УНИАН, 19 июля было совершено нападение на языковеда Ирину Фарион. Она получила ранение головы, в результате чего скончалась в больнице в тот же день.

Уже 25 июля в полиции сообщили, что задержали подозреваемого, который может быть причастен к убийству. Им оказался 18-летний парень из Днепра, ему уже сообщили о подозрении.

Позже стало известно, что правоохранители нашли дом в лесной местности в окрестностях Львова, где мог находиться подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.

Во время осмотра дома было обнаружено и изъято, в частности четыре пластиковые бутылки емкостью 2 л, две пластиковые бутылки емкостью 1,5 л, четыре пластиковых стакана, два бумажных стакана, сосуд из фольги, пластиковый пищевой контейнер, три бумажные одноразовые тарелки, две пластиковые тарелки, керамическую тарелку, 17 одноразовых вилок и 14 одноразовых ложек.

В свою очередь пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная заявила, что подозреваемому не предоставляли охрану. Она отметила, что речь идет лишь о мерах усиленной безопасности, пока он находится под стражей.

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