'Не электронный кабинет': адвокат указал на важный нюанс Резерв+

По его словам, электронный кабинет военнообязанного в Украине будет в будущем, но это не "Резерв+".

На сегодня приложение для военнообязанных украинцев Резерв+ не является электронным кабинетом.

Как пояснил в интервью "Суспільному" адвокат Ярослав Жукровский, Постановление Кабмина №559 от 16 мая 2024 года предусмотрело, что военно-учетный документ может быть бумажным. С 18 мая не должны выдавать военные билеты в виде книжечки. Это же постановление определило электронный военно-учетный документ.

"Является ли Резерв+ электронным кабинетом? По состоянию на сегодня - нет. Но со временем, когда такой кабинет будет, электронный документ и бумажный будут иметь одинаковую юридическую силу. Это так же как в "Дії" есть паспорт", - пояснил адвокат. Видео дня

Также Жукровский отметил, что вин-код, который вклеивается в военный билет, - это набор чисел, которые идентифицируют человека в едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

"Если он вклеен, то это означает, что информация о нем есть в едином реестре. Вклеивать начали недавно, поэтому и возник ажиотаж. Если военнообязанный не имеет такого штрих-кода, то он нарушает правила воинского учета. Тогда его приглашают проехать в ТЦК, чтобы уточнить и обновить свои данные", - говорит он.

Вместе с тем, адвокат отметил, что до сих пор не видел ни одного работника ТЦК со сканером, который бы должен был считывать вышеупомянутый штрих-код.

Последние новости по мобилизации - это стоит прочитать

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, что по состоянию на 6 июня свои данные в приложении "Резерв+" обновили лишь 15% военнообязанных граждан, это около 1 млн 412 тысяч.

"Загрузили его, к слову, значительно больше людей. Мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но чуть позже. Мы знаем, что сначала были определенные технические вопросы, однако сейчас эта процедура занимает несколько минут. За столько можно уточнить свое место жительства, номер телефона и электронную почту и таким образом выполнить норму закона", - рассказал Лазуткин.

Также Истомин рассказал, что будет, если не обновить данные за 60 дней. По его словам, если военнослужащие ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов выяснят, что гражданин никаким образом не уточнил свои персональные данные, то скорее всего, ему вручат повестку.

Вас также могут заинтересовать новости: