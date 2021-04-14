Свои комментарии женщина после огласки удалила.

Преподавательница Харьковской государственной академии культуры Наталья Семейкина опубликовала в сети ряд антиукраинских тезисов, чем спровоцировала скандал.

Ожесточенная дискуссия возникла под постом о войне местной волонтерки Ребеки Беки в Facebook.

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Бека поделилась размышлениями журналиста Александра Михельсона о том, как Путин лезет в Украину и "защищает" права русскоязычных на Донбассе. В комментариях появилась Семейкина и начала выражать свое отношение к написанному.

"Выпендреж и больше ничего. А куда лезут не русскоязычные?" – заявила преподавательница. Ей в ответ уточнили, что речь о Путине, но Семейкина продолжила: "Полезли на Донбасс Турчинов и вся банда. У меня там полно студентов, которые пишут правду. Хорошо, что есть Путин, может всех не добьют".

Свои комментарии женщина после огласки удалила, но местным СМИ удалось их заскринить.

Указывается, что сама Семейкина распространяет кремлевскую пропаганду на странице в соцсети, а также новости из "ДНР", прямо цитируя слова главарей из запрещенных на территории Украины вражеских сайтов типа "Русская весна".

Согласно информации на сайте академии, кандидат филологических наук Наталья Семейкина преподает студентам мировую литературу, является членом Украинского и Российского сообщества англичан.

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Автор: Яна Ставская