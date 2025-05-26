'Наша цель - город без барьеров, в котором каждый будет чувствовать себя достойно и комфортно', - мэр Одессы Геннадий Труханов

Неделя безбарьерности, объявленная в Украине на национальном уровне, завершилась в Одессе ярким интерактивным событием "Спорт без барьеров". В течение дня для одесситов работали инклюзивные спортивные локации, мастер-классы, тренировки под открытым небом, в которых каждый мог принять участие независимо от состояния здоровья или возможностей.

"Мы строим общество, где каждый может жить, работать и развиваться без препятствий. Это ввел наш Президент, Первая леди Украины. И мы работаем над тем, чтобы ежедневно избавляться от барьеров во всех сферах жизнедеятельности. Особое внимание уделяем нашим ветеранам, ведь для них спорт - это не просто активность, а ключ к интеграции в гражданскую жизнь", отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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По словам советника городского головы по вопросам безбарьерного пространства Алексея Морозова, неделя была невероятно продуктивной и началась со старта строительных работ на пешеходной части инклюзивного маршрута "Север - Юг" - крупнейшего пешеходного участка такого типа в Украине в рамках реализации Национального проекта "Движение без барьеров".

Кроме того, вместе с экспертами проекта были проинспектированы ключевые локации всего инклюзивного маршрута - в частности, объекты рекреационной инфраструктуры на побережье.

"Можем уверенно сказать: безбарьерность - это стратегия развития города, которая воплощается в конкретных решениях, продуманной организации пространства. Для этого работает Совет безбарьерности, и ветераны, люди с инвалидностью, которые входят в его состав, определяют приоритеты нашей работы", сказал Алексей Морозов.

Стоит отметить, что Одесса достигла немалых успехов еще в одном направлении - адаптивный спорт. Так, недавно одесская ветеранская команда гребцов вернулась из Греции, где одолела длинный маршрут по Эгейскому морю. Также спортсмены приняли участие в дружеском заплыве на ялах "Регата Героев - 2025" в Днепре, организованном ко Дню Героев Украины. Кроме того, активно развиваются такие адаптивные направления, как бильярд, тайский бокс, гольф и другие.

"Все, что мы сейчас делаем, учитывает потребности людей с инвалидностью, ветеранов, маломобильных групп населения. От инфраструктуры и зон отдыха - до культуры и развития спорта. Наша цель - город без барьеров, в котором каждый будет чувствовать себя достойно и комфортно", - подчеркнул Геннадий Труханов.