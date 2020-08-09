Нападение на пассажирку поезда: в "Укрзализныце" анонсировали совместное с Нацполицией решение проблемы

В "УЗ" и Нацполиции готовят программу обеспечения безопасности в поездах.

"Укрзализныця" совместно с Национальной полицией в ближайшие недели представят программу по усилению безопасности пассажиров поездов.

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Об этом заявил в эфире телеканала " Украина 24 " исполнительный директор филиала Юго-Западной железной дороги Артем Миронович, комментируя резонансное нападение на пассажирку поезда Киев-Мариуполь Анастасию Луговую.

"Проблема в том, что у нас отсутствует полиция сопровождения поездов для обеспечения безопасности. Этот случай у нас квалифицировался как инцидент. Для "Укрзализныци" это считается беспрецедентным случаем, и это станет для нас импульсом для того, чтобы мы прибегали к каким-то мерам. Сегодня мы делаем эти шаги, и через неделю будем готовы представить совместную программу с Национальной полицией по обеспечению безопасности в наших поездах ", - рассказал представитель "Укрзализныци".

Миронович признал наличие проблемы - "неадекватные пассажиры ходят по вагонам, и проводники своими силами не могут обеспечить безопасность". По его словам, необходимо "комплексное решение".

Как известно, в ночь на 1 августа в купе поезда Киев-Мариуполь ворвался злоумышленник, жестко избил пассажирку Анастасию Луговую и пытался изнасиловать ее на глазах у малолетнего сына. Женщине с трудом удалось вырваться. Полиция задержала преступника утром на вокзале в Киеве.

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