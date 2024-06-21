Украинская полиция нашла виновных в покушении на убийство Айдоса Садыкова.

Украинская полиция нашла исполнителей нападения на казахского журналиста Айдоса Садыкова, которое произошло накануне, сообщила его супруга Наталья Садыкова.

"Украинская полиция нашла виновных в покушении на убийство Айдоса Садыкова. Ими оказались двое граждан Казахстана: Мейрам Каратаев 9.05.1991 и Алтай Жаканбаев 8.02.1988. Эти подонки получили приказ, 2 июня приехали в Киев, жили в арендованных квартирах, следовали за Айдосом и рассматривали преступление", - написала Садыкова в соцсети.

Она также добавила, что один из исполнителей - Мейрам Каратаев является работником ДВД (полиции) Костанайской области. Он, в частности, получал первые места в соревнованиях по стрельбе среди работников.

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"Я не ошиблась ни когда обвинила Токаева в покушении, ни когда сказала, что стрелял профессионал. Мое восхищение украинцам. Состояние Айдоса остается неизменным. Спасибо всем за поддержку", - добавила Садыкова.

Кроме этого, Нацполиция сообщила, что исполнителям покушения на убийство казахского журналиста объявлены подозрения, фигуранты находятся в международном розыске.

Следователи объявили о подозрении по заочной процедуре фигурантам по ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Подозреваемые объявлены в международный розыск и сейчас принимаются меры по их задержанию.

Покушение на казахского журналиста: что известно

18 июня местные каналы сообщили о звуках выстрелов в Шевченковском районе Киева. Полиция, которая приехала на место, установила, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил мужчине в голову, после чего скрылся. Женщина, которая находилась в авто, ранений не получила.

В результате полученного огнестрельного ранения 55-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где он продолжает находиться в реанимационном отделении.

Позже Наталья Садыкова опубликовала сообщение, в котором заявила, что на ее мужа - Айдоса Садыкова - совершили покушение на убийство. Впоследствии Офис генпрокурора сообщил о начале досудебного расследования за покушение на умышленное убийство гражданина Казахстана.

Также, по данным Офиса генпрокурора, потерпевший с женой, тоже журналисткой, живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. Сам журналист известен тем, что регулярно критикует власти Казахстана на своем канале в YouTube. В частности, в 2022 году он выступал с поддержкой протестов в стране, заявив, что Казахстан не отдаляется от России.

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