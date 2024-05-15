Апелляционный суд пересмотрел решение, которым предусматривалась возможность залога в 242 тысячи гривень.

Киевский апелляционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога для мужчины, который в Броварах плевался на полицейских, бросался на них и угрожал оружием.

Ранее отмечалось, что речь идет о Викторе Журавле, который имеет насыщенную криминальную историю - от стрельбы посреди жилого квартала до нелегальной продажи оружия.

В полиции Киевской области напомнили, что 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал правонарушения в заведении.

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"Полицейские прибыли на вызов, однако правонарушитель продолжил совершать хулиганские действия и стал бросаться на правоохранителей и угрожал оружием. Фигуранту объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейских и нанесение им телесных повреждений", - сказано в сообщении.

В Броварском горрайонном суде задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога на сумму 242 тысячи гривен. На указанное решение органы прокуратуры и следствия подали возражения в апелляционный суд. 14 траавня апелляционный суд города Киев пересмотрел избранную меру пресечения подозреваемому и принял решение о содержании под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал УНИАН, вечером 9 мая 2024 года соцсети облетели кадры с агрессивным мужчиной, который в одном из ресторанов Броваров Киевской области бросался на полицию и угрожал им оружием. Позже стало известно о задержании дебошира - ранее судимого местного жителя.

Между тем, в СМИ и соцсетях появилась информация, что задержанным является местный криминальный авторитет Виктор Журавель, также известный как "Вихо".

И это уже не первый громкий скандал с участием "Вихо". До этого Журавель "прославился" после стрельбы в Броварах в мае 2020 года. Тогда он со своей бандой устроил настоящую бойню прямо посреди жилого квартала. В схватке было задействовано около сотни человек - официально это назвали "конфликтом между перевозчиками". На самом деле это был наглый бандитский наезд - уголовники "крышевали" нелегальные перевозки и просто решили вытеснить конкурентов.

Членов организованной преступной группы "Журавли" и самого Виктора Журавля тогда задержали. "Вихо" получил подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Но участие в этом деле и официальное подозрение не помешали криминальному авторитету остаться на свободе. Как сообщают СМИ, после начала российского полномасштабного вторжения Журавель "влез" в броварское ТРО и развернул свою преступную деятельность уже там.

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