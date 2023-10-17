Террорист отвечал за заключенных ХАМАС и организовывал нападения на Израиль.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации одного из руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.

Как отмечается в заявлении ЦАХАЛ и Службы безопасности Израиля (ISA), в результате атаки по Газе военные убили Усаму Мазини - главу шуры (совета) террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

По предварительным данным, Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

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Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, официальные власти Палестинской администрации выступают против эвакуации населения из северной части Сектора Газа, на чем настаивает Израиль. Об этом президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил во время телефонного разговора с Джо Байденом.

Тем временем Израиль продолжает уничтожать топ-террористов. Вчера Армия обороны Израиля заявила о ликвидацию командующий спецназом ХАМАС, который руководил смертельными нападениями на южные общины Нирим и Нир Оз в минувшие выходные.

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