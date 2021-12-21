В Украине на фоне низкой рождаемости не наблюдается роста продолжительности жизни.

Продолжительность жизни в Украине на 12 лет меньше, чем в других странах Европы.

Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины, академик Элла Либанова, передает Укринформ.

"В Украине на фоне низкой рождаемости не наблюдается роста продолжительности жизни. Вот о чем надо кричать и бить в колокола, потому что в среднем украинцы живут на 12 лет меньше, чем в экономически развитых странах", - сказала Либанова.

Читайте такжеВ НАН озвучили новый прогноз по пандемии коронавируса в УкраинеОна отметила, что главной причиной этого, в первую очередь, является неспособность и нежелание вести здоровый образ жизни.

"Из экономических факторов это, конечно же, условия занятости, достаточно большая доля занятых во вредных и опасных условиях. ВОЗ говорит, что все смертности: 20% - это экология, 20% - генетика, 10% - система здравоохранения, 50% - это образ жизни. В частности, с тем совершенно недопустимым образом жизни большинства наших мужчин связано то, что у нас разница 10-11 лет в продолжительности жизни мужчин и женщин", - сообщила Либанова.

При этом она добавила, что превышение смертности над рождаемостью является характерной чертой всех экономически развитых стран, не только европейских.

"В прошлом году на земном шаре в целом, включая Африку, Азию, ОАЭ, количество людей 80+ было больше, чем количество детей 0 - 5. Такого не было никогда, это впервые", - подчеркнула академик.

Ранее УНИАН сообщал, что рождаемость в Украине продолжает падать и в этом году может поставить новый антирекорд последних 30-ти лет.

"Последний раз прирост населения наблюдался в Украине еще во времена СССР — в 1990-м году; с тех пор он только уменьшается", – говорится в сообщении платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.

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Автор: Екатерина Малюга