На этот факт в суде указали защитники обоих подозреваемых - Олега Довбыша и Дмитрия Кухарчука.

Национальная полиция еще до решения суда "взяла под стражу" двух членов партии "Национальный корпус" за участие в акции возле Офиса президента на улице Банковой, которая состоялась 14 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня еще до начала судебного заседания относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей для участника акции Олега Довбыша, которое началось примерно в 13:00, на сайте Нацполиции появилось сообщение о том, что суд арестовал двух членов "Нацкорпусу", принимавших участие в столкновениях на Банковой.

Впоследствии, уже во время первого судебного заседания, эта новость исчезла с сайта. При попытке ее открыть высвечивается надпись "404. Страница не найдена". На этот факт в суде указали защитники обоих подозреваемых. Они считают, что это свидетельствует о том, что в суде по сути выполнили заказ полиции, впоследствии взяв под стражу обоих подозреваемых Довбыша и Дмитрия Кухарчука.

Акция "Нацкорпуса" на Банковой 14 августа - что известно

14 августа возле Офиса президента на Банковой состоялась объявлена партией "Национальный корпус" акция протеста под названием "Остановим капитуляцию!", во время которой активисты требовали от властей не допустить имплементации так называемой "формулы Штанмайера", проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса, а также восстановления водоснабжения в оккупированный Крым.

Перед началом акции произошли столкновения между участниками акции и полицейскими, которые не пропустили активистов на Банковую в связи с тем, что они отказались пройти проверку на наличие опасных предметов. Активисты принесли шины и жгли файеры, а полиция в ответ применила слезоточивый газ.

В Нацполиции заявили, что в результате конфликта пострадали семеро полицейских и один нацгвардеец.

Позже в полиции сообщили, что правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух наиболее активных участников – жителей Черкасской области, 1990 и 1984 годов рождения.

Сегодня, 30 августа, суд постановил взять под стражу на 60 суток Довбыша и Кухарчука, которого также подозревают в избиении полицейского. Довбышу инкриминируют действия, предусмотренные ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса – хулиганство, совершенное группой лиц с использованием оружия или других предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.

За этих двух членов "Нацкорпуса" хотели поручиться писатель Василий Шкляр, экс-народный депутат Андрей Ильенко и лидер

"Нацкорпуса" Андрей Билецкий. Однако суд не принял это во внимание.

Автор: Дмитрий Хилюк