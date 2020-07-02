Нацкорпус собрался в центре Киева – требует запретить "ватные" партии (фото)

Митингующие движутся в сторону СБУ и Минюста.

Национальный корпус собрался вместе с другими патриотическими организациями на Софиевской площади в Киеве на акцию протеста против деятельности пророссийских партий в Украине.

Об этом говорится в сообщении организации.

Читайте такжеДень победы в Одессе: крики о "вежливых людях", перепалки и задержания (фото, видео)

Участники протеста держат большой баннер: «Запретить ватные партии» и скандируют «Нет реваншу».

«ОПЗЖ» и проект Шария за кремлевские деньги занимаются подрывной деятельностью в Украине. Захватив медиапространство, они транслируют пророссийскую пропаганду и навязывают обществу тезисы Кремля», – говорится в сообщении.

Протестующие движутся в сторону СБУ и Минюста.

Как сообщал УНИАН, активисты устроили акцию у офиса издания Дмитрия Гордона, который 18 мая провел интервью с террористом Игорем Гіркіним.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram