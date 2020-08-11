НАБУ незаконно объявило в розыск Николая Злочевского - адвокат

Петр Бойко сделал заявление о нарушении процессуальных действий детективов.

Адвокат Николая Злочевского Петр Бойко (адвокатское объединение «Петр Бойко и Партнеры») считает действия Национального антикоррупционного бюро Украины противоречащими нормам уголовно-процессуального законодательства Украины.

Об этом свидетельствует его заявление в ответ на сообщение о розыске Злочевского Н.В.

Адвокат утверждает, что его клиент не скрывается, о чем правовым способом сообщалось следствию.

«После сообщения НАБУ о необходимости Злочевскому Н.В. явиться на допрос, я 21.07.2020 в 10:00 утра сообщил руководителю группы детективов НАБУ Виталию Писному о проживании господина Злочевского за пределами Украины. Мною была передана следствию информация о стране пребывания и точный адрес проживания Злочевского Н.В., а также информация о том, что Злочевский Н.В. готов сотрудничать со следствием и давать показания по этому делу », - отмечает адвокат Петр Бойко в своем заявлении.

Николай Злочевский готов сотрудничать со следствием, его адвокат утверждает, что он не скрывается

По его словам, НАБУ хорошо известно, что Злочевский Н.В. не скрывается от следствия, вместе с тем этот факт сознательно нивелируется, присутствует сознательное искажение фактов со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины. Ведь имея точную информацию о местонахождении Николая Злочевского, есть возможность выяснить все вопросы применяя процедуру международной помощи, или другим законным способом, удобным для следствия.

Петр Бойко также отмечает, что Николай Злочевский не совершал и не имеет никакого отношения к событиям, которые пытаются ему инкриминировать.

Николай Злочевский не совершал и не имеет никакого отношения к событиям, которые пытаются ему инкриминировать

«Подчеркиваем, что Злочевский Н.В. не скрывается от следствия, он живет по адресу, известному следствию и готов к сотрудничеству со следствием», - говорится в заявлении Петра Бойко.

Сторона защиты уже обжаловала постановление о розыске в установленном законом порядке и призывает всех участников процесса к соблюдению процессуальных норм.

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