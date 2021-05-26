Тело обнаружили в реке Уж.

В Коростене Житомирской области в реке Уж 25 мая нашли тело 23-летнего парня, который находился в розыске как без вести пропавший.

Об этом сообщает Коростенське районное управление полиции.

По информации правоохранителей, 21 мая о его исчезновении в райотдел сообщили родные.

«Во время осмотра тела погибшего на месте происшествия телесных повреждений, которые бы указывали на насильственную смерть молодого человека, не обнаружено. Причину смерти сейчас устанавливают судебно-медицинские эксперты», – говорится в сообщении.

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Как сообщает местное издание «Коростень Тoday», погибшим является 23-летний Сергей Тищенко.

«Его нашли в воде на Броваре. Руки были связаны скотчем, избит...»,- рассказали родные парня.

По их словам, парень исчез 16 мая.

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Автор: Катерина Шварц