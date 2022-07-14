После получения денег оккупанты исчезают.

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные, угрожая оружием, требуют от фермеров уплаты "налогов".

Об этом сообщают в Запорожской ОВА со ссылкой на данные разведки.

Взамен они обещают оказать помощь со сбором урожая.

"Угрожая применением оружия, потребовали уплаты якобы "налогов" у фермерских хозяйств, обещая взамен оказать помощь с горюче-смазочными материалами и со сбором урожая", - отметили в администрации.

Однако после уплаты "налогов" оккупанты исчезают, не выполнив никаких обещаний.

"Таким образом, военнослужащие РФ используют население оккупированных территорий для собственного обогащения, совершая незаконные действия и уголовные правонарушения на территории Украины. Рэкетиры, мародеры и убийцы - вот истинное лицо армии России", - подчеркнули в ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия похитила из Украины зерновых и масличных культур на более чем $600 миллионов.

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