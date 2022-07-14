На временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные, угрожая оружием, требуют от фермеров уплаты "налогов".
Об этом сообщают в Запорожской ОВА со ссылкой на данные разведки.
Взамен они обещают оказать помощь со сбором урожая.
"Угрожая применением оружия, потребовали уплаты якобы "налогов" у фермерских хозяйств, обещая взамен оказать помощь с горюче-смазочными материалами и со сбором урожая", - отметили в администрации.
Однако после уплаты "налогов" оккупанты исчезают, не выполнив никаких обещаний.
"Таким образом, военнослужащие РФ используют население оккупированных территорий для собственного обогащения, совершая незаконные действия и уголовные правонарушения на территории Украины. Рэкетиры, мародеры и убийцы - вот истинное лицо армии России", - подчеркнули в ОВА.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия похитила из Украины зерновых и масличных культур на более чем $600 миллионов.