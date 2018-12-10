В Украине более 200 тыс. резервистов первой очереди - Генштаб

Большинство из резервистов готовы вернуться в войско в случае открытой агрессии РФ.

Начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко заявил, что оперативный резерв ВСУ первой очереди составляет более 200 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Артеменко сообщил на брифинге в Киеве.

«На сегодня оперативный резерв ВСУ первой очереди составляет более 200 тыс. человек, из которых подавляющее большинство, по результатам социологических опросов, выразило готовность прибыть в свои военные части в случае открытой агрессии противника», - отметил он.

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Также, по словам Артеменко, в работе по организованному проведению учебных сборов активно участвует Совет резервистов ВСУ, представители которого привлекаются на сборы в составе бригад.

Как сообщал УНИАН, с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов и военнообязанных.