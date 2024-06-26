Ограничения будут действовать в восьми громадах Ужгородского района.

В пограничной полосе в пределах Ужгородского района на Закарпатье введены временные дополнительные режимные ограничения, чтобы предотвратить правонарушения. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что введение таких ограничений обусловлено усилением охраны государственной границы и контроля за соблюдением пограничного режима, а также с целью предотвращения правонарушений в пограничной полосе. Они введены приказом начальника Чопского пограничного отряда и будут действовать временно - до завершения действия правового режима военного положения в Украине.

Дополнительные временные режимные ограничения введены в пограничной полосе в пределах Ставненской, Костринской, Великоберезнянской, Дубриницко-Малоберезнянской, Оноковской, Холмковской, Сюртовской, Чопской территориальных громад Ужгородского района.

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В частности, в пределах пограничной полосы указанных территориальных громад запрещается:

пребывание лиц и проведение работ вне населенных пунктов, пребывание лиц и транспортных средств на дорогах, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, а также движение ими в темное время суток - с 22.00 до 05.00. Ограничения не касаются дорог, обеспечивающих передвижение между населенными пунктами или к пунктам пропуска через государственную границу;

остановка транспортных средств на обочине дорог вне установленных автомобильных стоянок, если это не связано с техническими неисправностями;

перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих на то разрешений;

использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и на транспортных средствах специализированного назначения или зарегистрированных в установленном порядке;

использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов.

В ведомстве отметили, что действие ограничений не распространяется на должностных или служебных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, военнослужащих ВСУ и других воинских формирований, работников коммунальных служб, экстренной медицинской помощи, субъектов государственной и коммунальной собственности с целью выполнения возложенных на них полномочий.

Разрешения на пребывание в пограничье на Закарпатье - кому они необходимы

В апреле в Ужгородском районе Закарпатской области начали выдавать разрешения на пребывание в пределах 5-ти километровой зоны вдоль государственной границы.

Разрешение должны получить жители района, которые проживают, въезжают, ведут определенные работы или передвигаются по территории в пределах пяти километров от линии границы. Территория в пределах населенных пунктов не входит в пограничную полосу.

Документ не нужен тем, кто едет в пункт пропуска, чтобы попасть в другую страну.

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