При наличии достаточного финансового ресурса, на восстановление дорожной инфраструктуры, разрушенной российскими агрессорами, понадобится 3-4 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

"За два года интенсивного восстановления дорог, объем украинского дорожного рынка достиг 9 миллиардов долларов. Укравтодором была наработана база для 10-летнего развития отрасли. Но 24 февраля 2022 года в Украину вторглись российские войска и, лишь по нашим сегодняшним подсчетам, повредили и разрушили 24 тысячи километров дорог и более 300 мостов", – отметил он.

Восстановление украинских дорог - в фокусе внимания Конференции европейских директоров дорог (CEDR), которая проходит 12-13 мая в Будапеште. Сообщается, что в столице Венгрии собрались лидеры европейских национальных дорожных администраций.

Участники конференции обсудят масштабы нанесенных разрушений и убытков; упрощение и сокращение сроков проектирования дорог и искусственных сооружений; трансформирование подхода к государственным закупкам (сокращение сроков без снижения качества) и переход на европейскую систему ценообразования.

"Мы инициируем создание международной рабочей группы руководителей дорожных агентств Европы, где наши коллеги и партнеры смогут координировать свои усилия для восстановления дорожной инфраструктуры Украины. Мы уже получили несколько предложений по обмену опыта по строительству временных мостов, предоставлению Украине необходимого дорожного оборудования и разработке проектов для восстановления разрушенных объектов", — отметила советник министра инфраструктуры Александра Азархина.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о польском международном хабе, через который проходит стратегическая помощь Украине.