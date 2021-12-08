Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры насчет водохранилища.

В Одесской области в собственность государства возвращено Барабойское водохранилище площадью 52 га.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры.

Своим решением суд признал недействительным договор аренды и обязал вернуть государству Барабойское водохранилище площадью 52 га и стоимостью почти 8,5 млн грн.

В частности, суд согласился с доводами прокуратуры о том, что Одесским областным советом в 2011 году было незаконно передано Барабойское водохранилище в пользование предприятию для разведения рыбы.

Читайте также"Украденные" в трех областях оборонные земли снова стали собственностью УкраиныКак отмечается, спорный договор аренды не соответствовал положениям ч. 2 ст. 4 Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", действующей на момент заключения договора, которым была запрещена передача в аренду водохранилища комплексного назначения.

Кроме того, упомянутый договор аренды не прошел согласование с органами охраны окружающей природной среды и водного хозяйства, что предусмотрено требованиями ст. 51 Водного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила незаконную приватизацию гидротехнических сооружений и земельных участков государственной и коммунальной формы собственности в Киеве и Киевской области, общая стоимость которых составляет более 4 млрд грн.

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Автор: Лариса Козовая