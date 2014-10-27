В собственность государства возвращены земли Януковича в Сухолучье

Государственной исполнительной службой Вышгородского районного управления юстиции совместно с работниками прокуратуры Киевской области были проведены исполнительные действия по возвращению в государственную собственность 2,6 га леса, которые были переданы обществу «Дом Лесника», которое связывают с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

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Отмечается, что 1 августа этого года хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры о расторжении договора о долгосрочном пользовании лесным участком и возвращении его в государственную собственность.

В настоящее время благодаря мерам, принятым прокуратурой области, указанное судебное решение исполнено.