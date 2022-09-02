Люди бегут из оккупации / фото Нацполиция

Группа жителей оккупированного населенного пункта Херсонщины вброд перешла реку Ингулец, чтобы добраться до подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщается на странице полиции Херсонской области в социальной сети Facebook.

Из-за отсутствия безопасных путей эвакуации, ведения тяжелых боев и обстрела из реактивных систем залпового огня населенных пунктов, людям приходится выбираться из оккупации пешком. 

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12 местных жителей преодолели несколько километров и вброд через реку Ингулец добрались до ближайшего подконтрольного Украине населенного пункта.

Правоохранителям они рассказали, что всю жизнь прожили в селе, поэтому знают все возможные места переправы. По их словам, в населенном пункте, название которого не озвучили из соображений безопасности, осталось до ста мирных людей, преимущественно пожилого возраста. Они не захотели покинуть свои дома и хозяйства.

Полицейские доставили мужчин и женщин в безопасное место временного пристанища подальше от зоны боевых действий.

Ранее сообщалось, что жители оккупированной части Херсонской области вынуждены бежать из-под вражеских обстрелов по сельской дороге через поля.

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