Перед этим им пришлось пешком пройти несколько километров.

Группа жителей оккупированного населенного пункта Херсонщины вброд перешла реку Ингулец, чтобы добраться до подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщается на странице полиции Херсонской области в социальной сети Facebook.

Из-за отсутствия безопасных путей эвакуации, ведения тяжелых боев и обстрела из реактивных систем залпового огня населенных пунктов, людям приходится выбираться из оккупации пешком.

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12 местных жителей преодолели несколько километров и вброд через реку Ингулец добрались до ближайшего подконтрольного Украине населенного пункта.

Правоохранителям они рассказали, что всю жизнь прожили в селе, поэтому знают все возможные места переправы. По их словам, в населенном пункте, название которого не озвучили из соображений безопасности, осталось до ста мирных людей, преимущественно пожилого возраста. Они не захотели покинуть свои дома и хозяйства.

Полицейские доставили мужчин и женщин в безопасное место временного пристанища подальше от зоны боевых действий.

Ранее сообщалось, что жители оккупированной части Херсонской области вынуждены бежать из-под вражеских обстрелов по сельской дороге через поля.

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