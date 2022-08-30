Местных призвали быть осторожными.

Российские оккупанты увеличили количество патрулей и усиленно проверяют документы в ключевых населенных пунктах Херсонщины.

Об этом в Telegram написал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Он отметил, что "на фоне деятельности ВСУ в регионе, орки усилили меры безопасности в ключевых населенных пунктах Херсонщины".

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По его словам, увеличилось количество патрулей и проверок документов и смартфонов, проводимых на блок-постах.

"Ищут корректировщиков и членов "ДРГ". Успели даже отчитаться, что одну такую группу они якобы обнаружили и уничтожили в Херсоне", - пишет Соболевский. Он призвал не забывать проверять содержимое своих телефонов перед выходом на улицу, потому что "одна неосторожная фраза в переписке или фотография, где есть россияне или наоборот - служащие ВСУ, может для них быть основанием для задержания".

Соболевский отмечает, что оккупанты боятся и "свой страх и злость могут выплескивать на мирное население".

Война в Украине: актуальные данные

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

Украина держит в тишине успехи по деоккупации районов, а Россия заявляет, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером.

По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.

Вместе с началом контрнаступления ВСУ Россия снова ударила по гражданским в Николаеве. Утром, 30 августа, противник ударил по Запорожью.

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