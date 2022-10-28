О причинах и основаниях такого решения рассказала Председатель Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук.

"В ГП будет временно назначен другой исполняющий обязанности руководителя Центра — подчеркну, именно на время до завершения конкурсного отбора на должность Генерального директора Центра", - сказала чиновница.

В Госкино считают это правильным действием, особенно ввиду "нерационального использования бюджетных средств, нерентабельности Центра, разрушения недвижимого имущества, непонимания этого действующей исполняющей обязанности руководителя [Еленой Гончарук - ред.], игнорирования нею требований законодательства, правомерных требований органа управления и т.д. ".

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Задачами нового "кризисного менеджера" - на период до момента объявления нового конкурса на должность гендиректора Центра - будет "полный и объективный анализ финансово-хозяйственной деятельности ГП, исправление выявленных проверкой органа управления нарушений, установление других фактических обстоятельств дела и предоставление предложений относительно возможных путей улучшения деятельности Центра".

Сам конкурс будет объявлен сразу после того, как в Министерстве юстиции Украины зарегистрируют новое Положение о порядке организации и проведения конкурса на должность руководителя государственного учреждения культуры (предприятия, учреждения, организации) в сфере кинематографии, принадлежащей сфере управления Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Также Марина Кудерчук развеяла мифы о приватизации Довженко-Центра.

Оказывается, что два корпуса Центра Довженко общей площадью около 9 тысяч квадратных метров, которые Фонд госимущества выставил на приватизацию, более 20 лет никак не использовались Центром для реализации каких-либо культурных проектов. Эту недвижимость Довженко-Центр просто предоставлял в аренду.

По словам главы Госкино, центральный корпус Центра Довженко на Васильковской, в котором проходят художественные мероприятия и размещена уникальная коллекция учреждения, продолжает оставаться на балансе Центра Довженко.

"Помещения будут функционировать в соответствии с Уставом и в обычном режиме", - подчеркнула Марина Кудерчук. Она добавила, что "Довженко-Центр" останется на том же месте и ни один из правительственных указов не предусматривал ни ликвидации учреждения, ни его передислокации.