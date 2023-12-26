Елку украсили гирляндой, которая светилась под водой три часа.

На дне Новониколаевского гранитного карьера в Днепропетровской области дайверы установили новогоднюю елку. Об этом в Facebook сообщил руководитель школы дайвинга в Днепре и организатор события Андрей Воробьев.

"Большая благодарность, всем, кто смог приехать и поддержать нашу многолетнюю традицию по установке подводной новогодней елки. Спасибо за попытку создания в это нелегкое время зимне-теплого настроения", - написал он.

По словам Воробьева, традиция установки елки в воде существует уже около 20 лет. В погружении приняли участие 12 дайверов.

"Чаще всего мы устанавливаем праздничное дерево в нашем Новониколаевском карьере, приглашаем присоединиться к действу ребят-дайверов из Полтавы, Запорожья, в этом году они также были", - рассказал дайвер Украинской правде.

Максимальная глубина Новониколаевского гранитного карьера - 47 метров, однако в этом году участники решили установить елку на 30-метровой глубине. Весь процесс по погружению и установке елки занял час.

"30 метров - это примерно высота 10-этажного дома. И это довольно серьезная глубина. Не все дайверы могут нырять так, любители определенно нет. Это могут делать технические дайверы – это особая квалификация, когда дайверы могут позволить себе нырять с нагрузкой – в ледяную воду, глубокий водоем и использовать специальное снаряжение и костюмы", - рассказал Воробьев.

Он добавил, что елку украсили гирляндой, которая светится под водой. Это специальная герметичная гирлянда со специальными аккумуляторами. Ее в этом году сделали и привезли дайверы из Запорожья. Светилась она под водой три часа.

Какие украшения не стоит вешать на елку в Год Дракона

В 2024 году, который пройдет под эгидой Зеленого Деревянного Дракона по китайскому календарю, есть определенные приметы и рекомендации по урашению елки.

В частности, не стоит вешать игрушки с острыми углами. Поскольку деревянный Дракон ассоциируется с природой, заботой и миролюбием, лучше избегать украшений с острыми углами или зазубринами. Они нарушают гармонию символа и привлекают ненужный негатив.

Также желательно отказаться от украшений и гирлянд, которые ассоциируются с болезнями, смертью или неудачей.

Стоит украсить елку в светлых, золотых и зеленых тонах. Можно повесить на елку монетки или конверты с деньгами. Считается, что это привлечет достаток в дом.

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