Это необходимо для того, чтобы уберечься от возможных провокаций врага.

На Черниговщине введен комендантский час на территории всей области с 21:00 до 06:00.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

По его информации, это необходимая мера, и что только так можно уберечься от провокаций, которые возможно будут применяться врагом.

"Имею большую просьбу: сохраняйте спокойствие. Я хотел бы заверить вас, что эта ночь будет спокойной, но этого не сделаю. Мы должны быть на страже, должны ожидать любого развития событий", - сказал Чаус.

Также он подчеркнул, что ВСУ защищают Чернигов, другие населенные пункты и достойно принимают вызовы от российских врагов.

Также комендантский час ввели в Одессе и Одесской области, сообщили местные власти.

"Комендантский час вводится с 23.00 24 февраля до 06:00 25 февраля", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время продолжается совещание оперативного штаба.

В Винницкой области комендантский час будет действовать с сегодняшнего дня с 22:00 до 07:00, сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"Это вынужденный шаг, но, в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности винничан. Поэтому прошу всех: вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости для передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность",- отметил Борзов.

Также комендантский час ввели на всей территории Полтавской области. Он будет действовать с 22:00 до 06:00. Общественный транспорт в это время не будет работать.

В этот период запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Их будут иметь исключительно работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области.

Получение пропусков координируют райгосадминистрации.

В случае опасности люди беспрепятственно могут направляться к бомбоубежищам и в комендантский час. При себе нужно обязательно иметь паспорт.

В связи с российским вторжением на территориях Харьковской и Днепропетровской областей вводится комендантский час с 22:00. до 06:00 часов.

Соответствующие сообщения обнародованы на Facebook-страницах областных госадминистраций.

Отмечается, что жителям Харьковской области запрещено в это время находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков или удостоверений личности.

Но граждане в случае опасности беспрепятственно могут направляться в бомбоубежища и в комендантский час. Необходимо лишь при себе иметь удостоверение личности.

На территории Днепропетровской области в комендантский час жителям региона запрещено появляться на улицах без особого разрешения. Запрет не касается только людей, которые обеспечивают жизнедеятельность области. На территории Днепропетровской области патрулирование и охрана объектов ведется в усиленном режиме.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что вражеские войска на территорию области не вошли, пострадавших среди гражданского населения нет.

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