Такие ограничения на территории Черновицкой области будут действовать с 10 декабря 2022 по 25 января 2023 года.

В Черновицкой области запретили использование всех видов наружного освещения во время комендантского часа.

По словам словам главы Черновицкой ОВА Руслана Запарнюка, запрет не будет касаться улично-дорожной сети и объектов критической инфраструктуры.

По его словам, в регионе после завершения рабочего времени субъектов хозяйствования будет запрещено включать освещение наружной рекламы, размещенной на фасадах зданий и сооружений, а также на специальных конструкциях независимо от организационно-правовой формы.

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"Кроме того, нельзя использовать новогоднюю иллюминацию на зданиях, в парках, скверах, на деревьях, кустах, других сооружениях, независимо от организационно - правовой формы (кроме иллюминаций, которые работают от источников альтернативного электроснабжения)", - сказал он о решении, которое приняли на заседании совета обороны.

По словам Запарнюка, такие ограничения на территории области будут действовать с 10 декабря 2022 по 25 января 2023 года.

Ситуация в украинской энергетике

Как сообщал УНИАН, в начале октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности - энергетике.

Последняя атака была совершена 23 ноября. Ракеты поразили ряд энергообъектов, вызвав блэкаут. Только к концу прошлой недели энергетикам удалось стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается.

Ранее перед этим обстрелом глава правительства Денис Шмыгаль сообщал, что предыдущие ракетные удары почти 50% энергосистемы Украины выведено из строя.

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