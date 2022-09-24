Родителям россияне утверждали, что это должен был быть трехнедельный отдых.

Двое жительниц Казачьей Лопани Харьковской области пожаловались в разговоре журналистам, что не могут вернуть своих дочерей, которых накануне контрнаступления ВСУ отправили в российские детские лагеря.

Об этом говорится в сюжете Sky News.

По словам украинок, оккупанты предлагали отправить детей в детские летние лагеря "купаться в море", что было неплохим вариантом, чтобы защитить детей от пуль и снарядов.

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Детей забрали 28 августа автобусом, чтобы якобы отвезти их за сотни километров к морю. Родителям россияне утверждали, что это должен был быть трехнедельный отдых. Однако украинское контрнаступление заставило оккупантов из села бежать, детей они не вернули.

"Я просто хочу, чтобы она вернулась домой как можно скорее, чтобы поцеловать ее и обнять", - рассказала мать 13-летней школьницы Наталья.

Другая женщина из этого же села также сообщила, что у нее нет связи со своей 9-летней дочерью, которую отправила на отдых: "Это очень сложно, потому что я не знаю, что делать. Мы просим всех вернуть нашего ребенка. Я не знаю, как она себя сейчас чувствует... Никто не знал, что вернуть будет так сложно. Мы доверяли им".

Всего услугами оккупантов "детского отдыха в лагерях" воспользовались 13 семей.

Освобождение Казачьей Лопани

Село Казачья Лопань Харьковской области оказалось под оккупацией русских в первые дни вторжения. В населенном пункте находится пункт контроля таможни с Россией и проходит железнодорожный путь Харьков - Москва.

11 сентября ВСУ освободили село в ходе контрнаступления на северо-востоке страны.

Правоохранители обнаружили две пыточные, которые оккупанты обустроили в подвалах железнодорожного вокзала и магазина.

По информации Офиса генерального прокурора, российские военные насильно удерживали там людей, подвергали их пыткам, физическому и психологическому насилию.

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