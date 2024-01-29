Глава государства не требует силой возвращать в Украину мужчин мобилизационного возраста.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские мужчины, выехавшие за границу, должны платить налоги в Украине. Об этом глава государства сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Мы хотели бы, чтобы люди, которые выехали вне закона Украины и достигли мобилизационного возраста, чтобы они были в Украине. И вопрос не в том, что они все должны быть на фронте. У нас большая армия. Вопрос в справедливости и люди должны платить налоги", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, люди уезжали по разным причинам. В первые дни войны просто были открыты все границы. И это касается не только Германии, а любых государств. Президент добавил, что в Украине очень много людей осталось и работают. В то же время главным вопросом остается защита Украины и фронт.

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"Но у нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. При этом, у нас сейчас 30 миллионов человек работают, а даже может чуть больше. Сказать точную цифру не могу, потому что мы не знаем на сегодня, сколько уехало людей с самого начала – 6,5-7,5 млн граждан? Поэтому, мы говорим обо всех людях, которые в Украине. И они все защищают Европу и мир на своих рабочих местах", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что есть граждане, которые выехали из Украины и не вернулись на свое место трудоустройства. Однако они должны платить налоги в украинский бюджет, потому что эти средства помогают финансировать армию.

"Это их право. Но если они граждане Украины, то они должны платить налоги и желательно в Украине. Потому что, эти деньги, мы потом отдаем нашим военным, нашим солдатам, которые нас защищают. Защищают не только Украину", – подчеркнул Зеленский.

Также президент сказал, что во время разговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем не требует, чтобы украинских мужчин мобилизационного возраста вернули из Германии в Украину.

"Я точно не кричу Олафу Шольцу: быстро верни их. Потому что мы живем с вами в демократическом мире. Если есть человек, который вне закона находится в другом государстве, то не надо говорить: верни их или быстро приедь. Надо чтобы работал закон. И уже в соответствии с этим законодательством соответствующие органы должны выполнять свою работу", – сказал Зеленский.

По его убеждению, действовать в отношении нарушителей надо на основе закона, если речь идет о защите ценностей.

Мужчины за границей

Как сообщал УНИАН, в декабре 2023 года представитель комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко сообщил, что Верховная Рада вместе с оборонными ведомствами страны работает над подготовкой законопроекта, предусматривающего мобилизацию мужчин, находящихся за границей.

В январе стало известно, что консульство Украины в Соединенном королевстве сообщило, что украинские мужчины, проживающие в Великобритании, должны встать на учет.

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