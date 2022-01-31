Злоумышленнице столичный суд уже огласил приговор – она должна сидеть за решеткой.

В Киеве женщина обманула новую знакомую, которая в то время недавно развелась, выдавая себя за 50-летнего мужчину. Злоумышленница выманила у знакомой сотни тысяч гривень, а также оставила ее без частного дома.

Женщины познакомились в 2017 году, злоумышленница под видом мужчины общалась со знакомой, у них завязался виртуальный роман, с помощью которого потом было воплощено в жизнь мошенничество, сообщили в Шевченковском районном суде столицы.

Злоумышленница уже наказана – суд признал ее виновной в мошенничестве, и дал четыре года лишения свободы.

В приговоре суда раскрыты детали преступления. В частности, стало известно, что для совершения мошенничества злоумышленница использовала телефон дочери, купали новый стартовый пакет, выбрала в сети снимок мужчины и писала знакомой СМСки.

Затем злоумышленница сообщила знакомой, что общаться дальше не может, поскольку имеет проблемы со здоровьем, и на лечение нужно $150 тысяч.

Знакомая решила помочь "мужчине", взяла кредит и отдала карточку "собеседнику". Злоумышленница снимала с карточки деньги, а потом ее потеряла и попросила знакомую сделать новую.

После этого мошенница для завладения еще частью денег знакомой попросила ее перевести средства "медсестре" для лечения в Житомире.

Читайте такжеАферы с подарочными сертификатами: эксперты рассказали, как не "подарить" мошенникам свои деньгиЗлоумышленнице в целом удалось выманить у знакомой 284 тысячи гривень. Мошенница также смогла подделать договор купли-продажи частного дома знакомой и ее экс-мужа. Дом был продан за 950 тысяч грн.

Суд решил, что мошенница должна отдать знакомой выманенные деньги, а ее бывшему мужу выплатить половину стоимости дома (475 тысяч грн).

Ранее СМИ писали, что в Киеве активизировались телефонные мошенники, которые выманивают у людей крупные суммы под предлогом якобы "спасения" близких людей.

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