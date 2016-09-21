На Львовщине девушка вынесла мошеннице все деньги и золото, "чтобы отвратить беду" от родителей

Как сообщает Главное управление полиции во Львовской области, Самборский отдел полиции 20 сентября поступило сообщение от 35–летней жительницы одного из сел района, которая сообщила, что неизвестная женщина, войдя в доверие к ее 17-летней дочери, которая является студенткой одного из львовских учебных заведений, завладела ее денежными средствами в сумме 18 тысяч гривень, золотой цепочкой и золотой подвеской.

Как установили правоохранители, во Львове девушка встретила незнакомую женщину в возрасте 35-40 лет, которая сообщила ей, что с ее родителями может случиться беда. По словам злоумышленницы, для того чтобы предотвратить беду, девушка должна отдать ей все деньги и ценности, которые есть дома.

Поскольку студентка не имела с собой денег, она пообещала привезти деньги из дома. Мошенница на такое предложение согласилась и предложила сопровождать новую знакомую в ее село. Приехав домой, доверчивая девушка взяла все деньги, которые были в доме, а также золотую цепочку с подвеской и отнесла мошеннице, которая ждала ее неподалеку от церкви.

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Получив деньги и золото, злоумышленница заявила, что ей надо "отмолить беду", запретила подглядывать за собой и ушла, пообещав, что через несколько минут вернется и отдаст студентке все, что от нее получила. Понятно, что больше девушка мошенницу не видела. Сумма нанесенных убытков составляет 24 тысячи гривень.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ, или лишения свободы на срок до 3 лет. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают личность злоумышленницы.