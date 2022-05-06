Он отметил, что запретить киевлянам возвращаться городские власти не могут, но могут давать рекомендации, исходя из ситуации в городе..

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, почему жителям столицы, которые выехали из города, еще рано возвращаться домой.

Об этом Кличко заявил в эфире общенационального телемарафона. Он отметил, что запретить киевлянам возвращаться городские власти не могут, но могут давать рекомендации, исходя из ситуации в городе.

"Люди, возвращаясь, должны понимать, что опасность до сих пор существует. Многие леса и лесополосы в пригородах еще не разминированы. И есть случаи, когда подрываются мирные жители. Надо учитывать также и большое количество блокпостов в столице и напряженную работу коммунальных служб и сервисов города, работающие в условиях военного положения. Поэтому, у меня рекомендация – не спешить с возвращением. Если есть большое желание – то после 9 мая можно рассматривать такую возможность. Но, гарантировать безопасность каждому жителю города мы, конечно, не можем. И это все должны понимать. Потому что опасность ракетных обстрелов остается высокой", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что угроза повторного наступления войск Российской Федерации на Киев есть всегда. Украинская власть готовится к различным вариантам развития событий.

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