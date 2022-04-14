В прошлом году большинство горожан выступили против демонтажа памятника-самолета.

Жители Тернополя в соцсетях массово критикуют ночной демонтаж памятника советским летчикам и опасаются появления очередной новостройки в припарковой зоне.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе городского совета, работы проводили ночью, чтобы не подвергать опасности потенциальных прохожих, а также не усложнять движение на проспекте С. Бандеры, поскольку для демонтажа задействовали габаритную технику.

Вместо демонтированного памятника в мэрии обещают установить памятник Героям Украины.

В то же время горожане обеспокоены длительной попыткой властей города демонтировать памятник-самолет, который был расположен при входе в парк Национального возрождения. Горожане считают, что после его демонтажа рядом построят многоэтажку, землю под которую выделили еще в 2013 году рядом с парком.

Данное решение о выделении областной прокуратуре 35 соток зеленой зоны слева от композиции для многоэтажной застройки оспаривал в суде тогдашний заместитель председателя общественного союза "Совет бизнеса Тернопольщины" Андрей Шкула. Истец указывал, что предоставление земли в данном месте противоречит градостроительному и земельному законодательству. В 2017 году Тернопольский горрайонный суд отказал в удовлетворении иска, как впоследствии и апелляционный.

По данным Шкулы, Верховный суд отменил решение апелляционного и вернул данный иск на повторное рассмотрение. Но апелляционный суд не изменил своего решения, поэтому потом было очередное обращение в Верховный суд.

Чем завершились судебная тяжба в мэрии корреспонденту УНИАН сообщить не смогли, посоветовав писать информационный запрос.

В прошлом году горсовет инициировал электронный опрос среди горожан, заявив, что памятник находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте или демонтаже. Горожане большинством голосов выбрали ремонт. Поэтому в мэрии тогда отказались от демонтажа.

Об аварийном состоянии композиции в городском совете вели речь еще с 2012 года, когда при мэрии уже создавали комиссию. Тогда было предоставлено немало рекомендаций, как и в прошлом году. Однако в горсовете их почему-то не воплотили.

Как известно, монументальную композицию с самолетом в Тернополе установили в 1972 году как дань памяти погибшим во Второй мировой войне летчикам.

Тернопольский городской совет уже дважды согласовывал демонтаж самолета – в 1992 и 2010 годах.

Идея демонтажа вызвала длительные дискуссии. Одни считали, что самолет, "который является одной из визитных карточек Тернополя", нельзя демонтировать, не посоветовавшись с обществом. Однако сторонники демонтажа самолета отмечали, что исторической ценности он не представляет, поскольку был выпущен уже после Второй мировой, а поэтому не может быть памятником летчикам войны. Депутаты, которые поддерживали идею избавиться от самолета, также указывали, что вблизи него сооружен памятный курган борцам за свободу Украины, и такое соседство не является уместным.

Снесли самолет в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года. В горсовете пояснили, что демонтировали его как советский символ.

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