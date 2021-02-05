Ранее на мосту обнаружили трещины.

В Киеве начались ремонтные работы на путепроводе, расположенном возле станции метро "Нивки". В первые дни февраля на нем обнаружили трещины.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Сейчас на месте уже установили ограничительные знаки. Примечательно, что последний раз мост капитально ремонтировали в 2017 году.

Ранее в "Киевавтодоре" заявили, что мост уже ремонтирует по гарантии компания-подрядчик. Предыдущий капитальный ремонт моста обошелся бюджету в более чем 200 млн гривень.

"В ближайшее время усилят балки, установят временные дополнительные опоры. Также проведут тщательное обследование. После предоставления проектных решений, при благоприятных погодных условиях, будут выполнены основные ремонтные работы. Движение на путепроводе ограничивать не планируют", - сообщили на днях в пресс-службе коммунальной корпорации.

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Автор: Юрий Годован