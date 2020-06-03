Суд взял под стражу мужчину, который "заминировал" мост Метро в Киеве

"Минер" Виталий Ткаленко может выйти под залог в 315 тысяч гривень.

Виталий Ткаленко, который 1 июня "заминировал" мост Метро в столице, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в размере 315 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Оксана Металешко удовлетворила ходатайство прокурора о содержании под стражей Ткаленко, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании, которое привело к тяжким последствиям.

В постановлении суда говорится, что подозреваемого необходимо взять под стражу немедленно, однако он может выйти под залог в размере 150 прожиточных минимумов, что составляет 315 тыс. 300 грн.

Читайте также"Был в возбужденном и нервном состоянии": в полиции рассказали подробности о "минере" моста Метро

Данное постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение пяти суток.

Как сообщал УНИАН, 1 июня неизвестный позвонил в полицию с угрозой взорвать мост Метро в Киеве. Мужчину, который находился на мосту, задержали.

2 июня ему сообщили о подозрении. Действия 32-летнего жителя Киева квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Он пояснил, что совершил это с целью привлечения внимания к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram