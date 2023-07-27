Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области зафиксировано очередное убийство девушки российскими оккупантами.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Сегодня утром оккупанты - узбеки сбросили с девятого этажа дома по пр. Металлургов, 127 (напротив ресторана Гуси-Лебеди) девушку. При падении она зацепилась ногой за балкон на этаж ниже и ей оторвало ногу. Девушка не выжила, большая лужа крови и оторванная конечность. Такую картину даже представить страшно", - заявил советник мэра.
Также Андрющенко отметил, что оккупанты избежат наказания.
"Думаете, им что-то будет? Не думай. Не будет. Полицаи записали в протоколе осмотра тела "неизвестные", при том что "неизвестные" стояли рядом. Ужас охватывает мой город. Это уже не Мариуполь", - заявил он.
Ситуация в Мариуполе
В оккупированном Мариуполе до сих пор находят стихийные захоронения. Так, одно из них обнаружили в Приморском районе города. Рядом с ним захватчики ведут строительство.
В горсовете подчеркнули, что таких стихийных захоронений сотни по всему городу, поскольку во время блокады россиянами Мариуполя, люди хоронили убитых соседей, знакомых или родственников прямо во дворах или парках.