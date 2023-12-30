Западные специалисты отмечают, что морские дроны изменили баланс сил на Черном море.

СБУ пользуется наибольшим уровнем доверия среди правоохранительных органов благодаря ряду достижений, которые Служба продемонстрировала в 2023 году. Такое мнение высказал экс-нардеп, политолог Александр Черненко и назвал ключевые достижения службы.

Экс-нардеп оценил достижения подчиненных Василия Малюка в борьбе на Черном море. "Победу на море американский профессор Тимоти Снайдер считает главной для Украины в 2023 году. Получена она благодаря морским дронам СБУ. Западные специалисты отмечают, что эта разработка службы изменила баланс сил на Черном море. Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию и фактически вынуждена была отвести значительную часть флота, а корабли чф рф постоянно взлетают в воздух", - акцентирует эксперт.

Отдельно политолог остановился на успехах службы на фронте. "Стоимость российской техники, которую уничтожили подразделения СБУ (в частности, бойцы центра спецопераций "А") с начала войны – более 2 миллиардов долларов. В 2023-ом году только танков Служба уничтожила более 500. Среди уничтоженных - новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых почти 5 млн долларов каждый", - подчеркивает эксперт.

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Также Черненко одобрительно отозвался о борьбе службы с "агентами в рясах" и другими предателями. "233 наводчика сейчас ждут судебного приговора. 82 предателя уже отбывают длительные сроки заключения. СБУ взялась за тему, которой государство избегало 30 лет и вычистила сетку "агентов в рясах". УПЦ (МП) - разветвленная сеть агентов, которую рф выстраивала много лет. СБУ впервые за период независимости начала системно разоблачать эту сеть. СБУ расследует более 70 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП", - резюмирует эксперт.

Напомним недавно фонд "Деминициативы" обнародовал социологическое исследование с итогами 2023 года. Доверие к СБУ находится на самом высоком уровне за все время независимости – 71%.