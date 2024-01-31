По его словам, если лицо отказывается, явно уклоняется от призыва, то в таком случае вызывается полиция, или же представители ТЦК совместно с полицией работают.

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве Владимир Новосядлый заявил, что нельзя "паковать" людей в бусы, потому что таких полномочий у сотрудников центров комплектации в соответствии с законодательством нет.

В интервью "Вечернему Киеву" он отметил, что сотрудники ТЦК могут остановить человека на улице или на блокпосте.

"Представители ТЦК могут предлагать лицу либо пройти, либо проехать, чтобы уточнить здесь и сейчас учетные данные в ТЦК. Вопрос о задержании лиц относится к компетенции Национальной полиции", - пояснил Новосядлый.

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По его словам, если лицо отказывается, явно уклоняется от призыва, то в таком случае вызывается полиция, или же представители ТЦК совместно с полицией работают.

"Далее составляют протоколы о том или ином нарушении, которое произошло. Задержать лицо может Национальная полиция в рамках административного задержания. Нам такие полномочия законодательство не предоставляет", - добавил он.

Новосядлый подчеркнул, что уточнение данных является обязанностью граждан во время действия военного положения.

"Никто никого никуда не должен тянуть. В сознании каждого гражданина должно быть понимание того, что нужно выполнять свои обязанности. У нас уже почти два года прошло с начала полномасштабного вторжения, но большое количество человек до сих пор не уточнили свои данные. Не задача ТЦК заниматься розыскными действиями и как-то вытаскивать гражданина из квартиры, работы или другого места. Это обязанность гражданина прийти и уточнить свои данные. Если он не подлежит мобилизации, то пусть предоставит необходимые документы", - пояснил он.

Работа ТЦК в Украине - мнения

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидает от военных "закона о справедливой мобилизации".

"Я бы хотел, чтобы это был комплексный справедливый законопроект... их задача сегодня - это сделать. Никто не говорит, что это популярное решение или не популярное. Но мне кажется, важно, чтобы военные вместе с Министерством обороны подготовили справедливый ответ на этот вопрос", - отметил он.

Кроме того, на вопрос о видеороликах в интернете, на которых мужчин на улице с применением силы забирают военные, Зеленский отметил, что такие случаи - это "очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы".

"Но здесь я хотел бы, чтобы мы были также с вами справедливыми и честными. Есть случаи такие? Да, есть. Абсолютно нет. И они не должны этого делать", - сказал президент.

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