В то же время, учитывая все больший технологический характер войны, женщины в армии могут быть пилотом или штурманом дрона.

Боевой медик и морская пехотинка Ярина Черногуз высказалась за обязательную мобилизацию женщин в Вооруженные силы Украины.

"Я большая сторонница мобилизации женщин. Более того, я считаю, что у нас должно быть с жестким отбором создано женское боевое подразделение. Это не обязательно батальон, начать с роты, если это действительно заработает - маштабировать. Я считаю, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации, в соответствии с потребностями армии", - рассказала Черногуз в 13-м выпуске проекта "Станция Краматорск".

По ее убеждению, это должны быть женщины, которые будут ответственно к этому относиться и пройдут отбор на соответствие должности.

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"Я считаю, что поскольку война становится все более технологичной, любая мотивированная женщина, которая хочет участвовать в очистке нашей территории от оккупантов, может быть, например, пилотом или штурманом дрона. Боевой медик взвода - тоже нужна физуха, нужно не бояться крови, нужна большая ответственность и усердие", - отметила она.

Ярина Черногуз - что известно

Ярина Черногуз стала лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2024 года в номинации "Литература" за книгу стихов, написанную на фронте об истинах войны.

Мобилизация женщин - что известно

С 1 октября 2023 года женщины некоторых профессий должны обязательно стать на воинский учет. В частности, медики. За игнорирование учета женщины будут платить такой же штраф, как мужчины.

Также на учет в ТЦК могут стать женщины любых других профессий - пока только добровольно.

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