Они раскрыли динамику подписания новых контрактов.

Несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет могут служить по спецконтракту только в боевых подразделениях, сейчас есть очень положительная динамика по количеству желающих.

Об этом в эфире "Radio NV" заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. "Многие где-то услышали, где-то прочитали. Магия этой цифры - миллион гривень, она сработала. Мы имеем дело с тем, что те люди, на которых наверняка Силы обороны не рассчитывали бы при других условиях, сейчас готовы присоединиться и активно обращаются. Практически все точки входа перегружены", - рассказал он.

Лазуткин также ответил на скептические заявления экспертов относительно количества людей, которые могут подписать соответствующие спецконтракты. Он напомнил, что молодых добровольцев будут принимать шесть бригад:

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"Одна бригада - это 5-6 тысяч человек. Названные цифры (несколько десятков тысяч, - УНИАН) могут серьезно помочь ротации внутри бригады. Для тех людей, которые сейчас находятся на линии боестолкновения - это серьезная помощь. Ведь приходят люди, которые прошли качественную подготовку. И я думаю, что это существенное усиление будет".

Спецконтракты для молодежи

Накануне в Украине ввели специальные контракты для людей в возрасте от 18 до 24 лет. Они предусматривают ряд льгот, а также единовременную выплату в размере 1 миллион гривень.

Некоторые военнослужащие и ветераны раскритиковали эту инициативу, отметив, что это несправедливо по отношению к тем, кто пошел воевать раньше.

Между тем в Минобороны отмечают, что некоторым добровольцам могут отказать в подписании спецконтракта из-за состояния здоровья.

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