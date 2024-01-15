Такие мужчины могут пересекать государственную границу при наличии некоторых документов.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и объявлено военное положение. В это время право мужчин на выезд за границу ограничено, однако есть некоторые исключения. Адвокат Игорь Дайнеко рассказал изданию ZN, может ли выехать за границу мужчина, осуществляющий постоянный уход, и на какие нюансы надо обратить внимание.

Так, по закону, на сегодня пересекать государственную границу имеют право лица, нуждающиеся в постоянном уходе в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства. При этом необходимо иметь документы, подтверждающие родственные связи, и заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе.

Также лица, нуждающиеся в постоянном уходе, могут пересекать границу в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными лицами, при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе и акта установления факта осуществления ухода.

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Акт установления факта осуществления такого ухода составляется на основании обращения лица, осуществляющего уход, в районную, районную в Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета с заявлением об осуществлении лицом такого ухода. В случае, если лицо, нуждающееся в постоянном уходе, является взятым на учет внутренне перемещенным лицом, обращение с заявлением об осуществлении ухода подается по месту регистрации фактического места жительства такого внутренне перемещенного лица.

Не позднее чем в течение пяти рабочих дней после поступления заявления составляется акт установления факта осуществления ухода в произвольной форме. Указанный акт направляется заявителю или выдается лично по его желанию.

Таким образом, для пересечения границы нужно пересекать границу с лицом, за которым осуществляется уход при наличии следующих документов:

паспортов граждан Украины для выезда за границу;

документа (удостоверения, справки) о получении компенсации (пособия, надбавки) на уход (если компенсация назначена), или заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе и акта установления факта осуществления ухода.

Мобилизация в Украине

В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что военные просят мобилизовать еще до 500 тысяч граждан Украины. Позже в Верховную Раду Кабинет министров подал законопроект о мобилизации, в котором предусматривалось усиление мобилизационных мероприятий. Потом стало известно, что в документе есть много спорных моментов.

11 января сообщалось, что правительство проголосовало за отзыв законопроекта. В этот же день появилась информация, что Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию проекта закона о мобилизации.

Как отмечал командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Алексей Тарасенко, в армии не хватает молодых солдат, средний возраст защитника нашего государства составляет более 40 лет.

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