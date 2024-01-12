По словам Андрея Демченко, в последнее время увеличилось количество попыток пересечения границы по поддельным документам.

Работники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) имеют право запросить у военнообязанного документы из Территориального центра комплектования (ТЦК), в которых должна быть информация об отсрочке от призыва для возможности выезда за границу. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, пограничники работают в рамках законодательства о пересечении границы - в том числе и правил, действующих в период военного положения.

"В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки человека не соответствует норме, по которой разрешено пересечь границу", - отметил Демченко.

Он уточнил, что некоторые лица отчасти используют поддельные и фальсифицированные документы и тщательно проверяют условие выезда за границу, в том числе имеют право требовать от работников документы из ТЦК, военно-учетные документы, где в том числе есть отметка об отсрочке от призыва.

Поэтому Демченко советует военнообязанным обновить свои данные в ТЦК и документы о воинском учете, для возможности пересечения границы. Кроме этого, у них должна быть пометка об отсрочке.

Мобилизация в Украине - последние новости

11 января Кабинет министров отозвал законопроект о мобилизации. После доработки Министерством обороны его повторно вынесут на рассмотрение правительства.

Ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Рада возвращает законопроект о мобилизации на доработку.

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