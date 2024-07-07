Иногда кажется, что на передовой было проще, чем с нашими людьми, говорит военный.

Люди провоцируют и порой обвиняют работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), мол, они начали эту войну. Об этом рассказал Виталий Смилка - участник миротворческой миссии в Ираке и Антитеррористической операции на Востоке Украины. Он - один из военных-киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт, а также председатель союза АТО Городоччины. После ранения, полученного на фронте, он служит в одном из ТЦК Львовщины.

"Есть настолько болезненный вопрос. Тот негатив иногда тебя режет, прямо в сердце, бьют так словами, не задумываясь. Особенно, понимая, сколько друзей погибли, стали инвалидами", - заявил он.

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По словам Смилки, иногда ему кажется, что на передовой было проще, чем с нашими людьми.

"Там четко понятно, что есть враг, знаешь где он. А иногда общаешься с такими людьми, которые в глаза говорят, что вы эту войну "наскакали" еще в 2014 году на Майдане. И ты не можешь ничего сделать ему. Что ему сказать? А он тебя провоцирует, мол вы спровоцировали эту войну. И еще обвинения. А ты себя из последних сил сдерживаешь. Или говорят: а что, у нас война? Я говорю: хорошо, давайте поедем на Марсово поле у нас во Львове, и вы на могилах тех ребят скажите, что у нас войны нет", - рассказал он о впечатлениях работы в ТЦК.

Военный прокомментировал работу в ТЦК

Как сообщал УНИАН, ранее Смелка заявлял, что старается не встревать в споры с людьми, когда во время работы в патрулях оповещения происходит проверка документов мужчин мобилизационного возраста. Но неоднократно слышал от них, "что я здоров и сижу в тылу".

"Что я должен делать? Снимать штаны и показывать свои ноги, где вырвано мясо и сухожилия? Или рассказывать как мне из головы выкачивали кисту после контузии? Они же ничего не слышат. Поэтому я и ничего не объясняю. Стараюсь взять себя в руки и выполнять свою работу. Хотя внутри закипаю", - рассказал он.

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