По словам разведчицы, нет в мире комфортных армий.

У многих граждан неправильное представление о службе в армии, к которой нужно еще привлечь 500 тысяч человек. С такими людьми нужно работать и проводить разъяснительную работу. Об этом в интервью "Укринформу" заявила военный медик, разведчица Вооруженных сил Украины Ярина Черногуз.

"Это вопрос коммуникации. Это вопрос даже не столько к военным, как по мне, а к тем, кто занимается коммуникациями. Это нужно людям объяснять что-то, ролики делать. Я не знаю, я не специалист по коммуникациям. Это плохо проговорено, поэтому насколько штука с потерями, со штурмами, с этим всем более острая. Там теряют жизни ежедневно и здоровье. О ней больше говорят, поэтому такое и впечатление, если коротко. Это просто вопрос коммуникации, который должен быть улажен, обо всех этих должностях", –отметила военная.

По ее словам, также есть другой момент, который надо глобально прорабатывать, относительно мотивации с людьми. Речь идет о том, что служба в армии не может быть абсолютно комфортной.

Видео дня

"Нет в мире комфортных армий, нет. Это, в принципе, некомфортная работа, где бы ты ни был, идешь на боевое задание – и тебе там комфортно не будет, это надо просто принять. А если у тебя специальность не боевая, так же надо тщательно делать. Людей у нас, которые могут тщательно работать, много. Многих пугает несколько низкая зарплата, тоже если бы этот вопрос решить, но я не знаю ситуации", – заявила медик.

Она добавила, что солдат, старший солдат получает 20-25 тысяч в зависимости от выслуги, в морской пехоте это было 27 тысяч гривен, когда ты не на боевых. Сейчас такая система построена, что выгодно быть на боевых, но речь идет о риске для жизни.

Мобилизация в Украине

Военнослужащий Мирослав Перепичка, который почти год служит в Ивано-Франковском городском ТЦК, а до этого воевал, рассказал об отношении украинцев к территориальным центрам комплектования.

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что руководство государства должно внести изменения на законодательном уровне, чтобы улучшить процесс мобилизации в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: