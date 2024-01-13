Скандальный проект закона о мобилизации находится на доработке.

В Украине могут снять бронь от мобилизации для действующих депутатов. Эта норма рассматривается в рамках проекта закона о мобилизации.

Отмечается, что после того, как Кабинет министров отозвал скандальный законопроект, его отдали на доработку в Министерство обороны. Авторы намерены пойти на частичное смягчение норм, но общую концепцию хотят сохранить, в частности, ограничения для уклонистов.

"Пока варианта не видно. Понятно, что надо расширять базу мобилизированных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и т.д., чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", - говорится в статье издания РБК-Украины.

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При этом указано, что норма о брони для нардепов прописана в профильном законе о статусе народного депутата. Таким образом, даже если не прописывать для нардепов отдельных привилегий в новом законе о мобилизации, то их все равно не заберут в ТЦК и СП.

Также обсуждается вариант, при котором откажутся от единого законопроекта о мобилизации и заменят его несколькими тематическими, например, отдельно могут принять нормы о демобилизации.

Эту идею не поддерживает военное руководство, которое опасается, что в одновременно получит право на демобилизацию большое количество военных, которые защищают Украину с первых месяцев полномасштабной войны, а заменить их будет некому.

Закон о мобилизации - последние новости

11 января Кабмин отозвал скандальный законопроект о мобилизации. После доработки его повторно вынесут на рассмотрение правительства. Ряд норм законопроекта вызвали дискуссии в обществе, в частности, о возможности вручения электронных повесток, изъятия у предпринимателей авто, возможности призыва инвалидов третьей группы.

Как отметили в Офисе президента, этот закон будет принят в любом случае.

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