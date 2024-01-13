Арахамия заявил, что комитет вернул правительству с задачей подготовить законопроект, который "не будет так беспокоить общество и будет выполнять свою главную задачу - мобилизацию".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, какие предложения правительственного законопроекта о мобилизации забраковал профильный комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.

По его словам, в законопроекте было "немало проблем". Так, в комитете выступили против мобилизации транспорта физических лиц-предпринимателей и призыва людей с инвалидностью третьей группы.

"В третьей группе инвалидности много людей, у которых нет одного из органов, или больных туберкулезом. Зачем это в армии?" - отметил Арахамия.

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Он утверждает, что нардепы были категорически против отправки повесток по электронной почте.

"Каким образом, отправив повестку, затем начинается уголовная ответственность за уклонение, хотя человек может просто не иметь доступа", - пояснил он.

Арахамия рассказал, что комитет вернул правительству с задачей подготовить законопроект, который "не будет так беспокоить общество и будет выполнять свою главную задачу - мобилизацию".

По его словам, сроки подачи доработанного законопроекта не обсуждали, а нардепы готовы собраться "в любой день или ночью и все будем голосовать, просто дайте качественный документ".

"Мне кажется, министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которые принимали участие в обсуждении законопроекта, внимательно нас услышали. Мы услышали их, потому что они аргументированно говорили, где им не хватает людей и каких. Мы очень-очень много внимания в этих дискуссиях уделили повышению уровня обучения в учебных центрах", - добавил он.

Закон о мобилизации - детали

11 января Кабмин отозвал скандальный законопроект о мобилизации. После доработки его повторно вынесут на рассмотрение правительства. Ряд норм правительственного законопроекта вызвали дискуссии в обществе, в частности, о возможности вручения электронных повесток, изъятия у предпринимателей автомобилей, возможности призыва инвалидов третьей группы.

Как отметили в Офисе президента, этот закон будет принят в любом случае.

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