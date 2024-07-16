Если у государства есть обмен данными военнообязанного с другими реестрами, то штраф не будет наложен, отметили в Минобороны.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко сообщила, что если военнообязанный не вовремя обновил свои военно-учетные данные, то может получить административный штраф.

"Создается постановление об административных правонарушениях. Оно вручается военнообязанному, далее уплачивается штраф. Далее соответственно происходит подтверждение уплаты этого штрафа. И человек уже подтверждает, что он это сделал", - сказала она в интервью ТСН.

При этом заместитель министра обороны отметила, что в случае если у государства есть обмен данными военнообязанного с другими реестрами, то штраф не будет наложен.

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"Были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и была к 210 статье примечание, что если человек не обновил свои данные, а их там несколько десятков полей персональных данных и до десяти полей служебных, и при этом у государства есть обмены по этим данным с другими реестрами, то на человека такой штраф не накладывается", - пояснила она.

Черногоренко также подчеркнула, что работники ТЦК и СП не могут сами накладывать штраф. Вместо этого они через "Оберіг" делают запрос по гражданину и вносят информацию о нем в сервис. По ее словам, это убирает необходимость идти в ТЦК и СП и физически обновлять свои данные.

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Согласно новому закону, все военнообязанные должны обновить свои данные до 16 июля. За нарушение предусмотрен штраф в размере 17 000-25 500 гривен. При этом повестки, присланные после 16 июля, будут считаться врученными даже в случае отсутствия лица.

16 июля заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что если военнообязанный после 16 июля будет игнорировать присланные ему по почте повестки, они все равно будут считаться врученными, а в дальнейшем его личность могут передать в розыск.

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