Адвокат указал на момент, с которого начинаются юридические последствия, неявки на почту за повесткой.

В случае отправки повестки "Укрпочтой" лицо может получить ее от почтальона или забрать лично в отделении. В противном случае возможны юридические последствия.

Об этом заявил адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец в информационном стриме "Говорит большой Львов". "Мы говорим о заказном письме... То есть это заказное письмо должно быть вручено лично. Здесь два варианта: либо представителями "Укрпочты" такое письмо будет вручено лицу, или такое письмо будет находиться в отделении, и из отделения поступит сообщение, что письмо есть, и его нужно забрать", - пояснил адвокат

По его словам, если лицо не приходит забрать письмо, то согласно законодательству, другие условия его невручения будут иметь своим следствием понимание и фиксацию факта вручения лицу повестки.

Видео дня

"Отсюда будут стартовать юридические последствия. Поэтому концептуально есть изменения и в контексте этого момента вручения повестки. До того момента человек представлял, что если я ничего не подписал, то я ничего не получил. К сожалению, нет. В контексте повесток другие причины невручения служат основанием для трактовки ТЦК, что лицо уведомлено о необходимости явки к ним", - отметил Филипец.

Рассылка повесток "Укрпочтой"

"Укрпочта" начала рассылать военнообязанным повестки, которые были сгенерированы в электронном реестре. С 17 сентября их прислали уже по меньшей мере 6000.

По словам Филипца, прежде всего повестки через "Укрпочту" будут отправлять лицам, которые обновили данные в приложении "Резерв+". Следующие лица, которым пришлют повестки, будут те, которые не имеют права на отсрочку или пока ее не оформили и являются приданными для военной службы.

Также он подчеркнул, что если лицо после получения повестки не явилось в ТЦК и СП, то это является основанием для привлечения его к административной ответственности.

Вас также могут заинтересовать новости: