Пользователь в ответ на поданную заявку получит онлайн номер регистрации направления, адрес медучреждения.

В приложении Резерв+ началось бета-тестирование нового сервиса - получение электронного направления на военно-врачебную комиссию (ВВК). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны Украины со ссылкой на главу ведомства Рустема Умерова.

Отмечается, что это первый шаг к цифровизации военно-врачебных комиссий.

"Сегодня военнообязанные вынуждены получать бумажные направления в ТЦК, тратя время в очередях. Благодаря реформе этот процесс станет значительно проще и удобнее", - говорится в сообщении.

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Новый сервис будет работать по следующему алгоритму:

Пользователь отправляет запрос через Резерв+. Руководитель ТЦК подтверждает запрос. Пользователь получает уведомление со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.

Присоединитесь к бета-тестированию можно по ссылке.

В министерстве отметили, что в первую очередь направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК. Но впоследствии эта возможность появится и для людей, которые получили бумажную повестку на прохождение ВВК.

В оборонном ведомстве объяснили, что целью бета-тестирования является проверить работу нового сервиса вместе с пользователями Резерв+ и усовершенствовать его до момента полноценного запуска.

"Следующим шагом станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава. Уже с осени 2025 года в Резерв+ можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность", - добавили в Минобороны.

Новации приложения Резерв+

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Минобороны анонсировали, что до конца февраля 2025 г. планируется разработать механизм для получения военнообязанными электронных направлений на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) через приложение "Резерв+", то есть без необходимости посещать территориальные центры комплектования (ТЦК).

В ведомстве информировали, что при этом решения военно-врачебной экспертизы будут поступать не в бумажном виде в ТЦК, а в электронной форме в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности реестр Оберег.

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