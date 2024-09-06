Человек может уже на следующее утро оказаться на полигоне.

На некоторых машинах территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) установлены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы насильно мобилизованные не могли делать телефонные звонки. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок.

По его словам, в последнее время появляется много соответствующих обращений от потенциальных призывников и их родных.

"Где-то останавливают, включают какие-то средства радиоэлектронной борьбы, чтобы человек не смог никуда позвонить, силой зажимают и затягивают в автобусе или в бусы, и везут в ТЦК, и через 2-3 часа человек уже проходит ВВК, и утром уже находится на полигоне. Видео дня

Как сказал нардеп, таким образом о своем задержании человек не сможет сообщить ни родственникам, ни адвокатам. При этом человек после мобилизации может уже на следующее утро оказаться на полигоне.

"Есть ко мне обращение, что в машины, на которых передвигается ТЦК, встроены, вмонтированы системы, которые блокируют мобильный сигнал. Это для того, чтобы человек не смог никуда перезвонить, не сообщить ни родственникам, ни возможно адвокатам, что с ним совершают неправомерные действия", - рассказал Евтушок.

Работа ТЦК и СП в Украине - последние новости

В Закарпатской области женщина обвинила ТЦК в избиении и смерти отца. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, на Закарпатье возросло количество обращений относительно неправомерных действий представителей ТЦК. Омбудсмен пообещал в случае выявления нарушений требовать привлечения к ответственности виновных должностных лиц, "независимо от их званий, рангов и должностей, которые они занимают".

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