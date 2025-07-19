Сейчас около 1,5 млн человек не обновили данные, отметил Роман Костенко.

Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч личного состава. В то же время закон требует, чтобы вопросом мобилизации занималась местная власть, а не военные. Об этом в эфире Radio NV сказал Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Почему сейчас ТЦК занимается тем, чем занимается? Останавливает людей, привлекает, есть преступные какие-то вещи. Но по факту это единственный орган, который сейчас комплектует наши вооруженные силы. А военные в этом вопросе должны играть только завершающую роль - принимать добровольцев, людей, которые получили повестки, оформить и эти люди должны попасть на фронт. Но люди не хотят туда идти. И те, кто должен их приводить к военным - это местная власть, которая практически ничем не занимается", - объяснил Костенко.

Он отметил, что местные политики не хотят этим заниматься. Ведь они понимают - если начнут раздавать повестки, людям "это не понравится".

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"Есть местные администрации, которые тоже должны это делать. Здесь надо не ТЦК куда-то передавать, а надо организовать - это задача Офиса Президента, Правительства. Сделать так, чтобы местная власть работала и выполняла свои функции на местах. И тогда не придется ходить по улице, останавливать людей", - добавил Костенко.

В то же время он подтвердил, что бывают случаи, когда во время задержания работники ТЦК нарушают права человека.

"Есть такие случаи. Мы в месяц призываем, чтобы не говорить конкретную цифру, около 30 тысяч личного состава. Да, эти случаи есть, 100%. Но давайте говорить о случаях того, что у нас, пожалуй, 1,5 млн человек, которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК. И давайте говорить о случаях, что у нас солдаты на первой линии сидят по 200 дней", - объяснил Костенко.

Кроме того, нардеп прокомментировал заявление Зеленского о том, что демобилизация в Украине возможна после победы в войне.

"Демобилизация четко зависит от мобилизации людей. Если бы у нас были люди на мобилизацию, возможно бы и обсуждался вопрос сроков. И я за, чтобы были четкие сроки. Потому что это конкретная мотивация для людей... ВР дала задание Правительству, чтобы они разработали законопроект о демобилизации. Они должны были это сделать еще год назад. Но они этого не сделали", - отметил Костенко.

Мобилизация в Украине: другие важные новости

Накануне председатель ВР Руслан Стефанчук заявил, что в Раде рассматривают возможность предоставить разрешение украинцам в возрасте от 18 до 25 лет выезжать за границу во время военного положения. Он отметил, что сейчас ожидается ответ от Комитета на этот вопрос.

"Но действительно от 18 до 25 лет - это тот возраст, когда не подпадают под мобилизацию. Но не имеют возможности реализовывать ряд своих прав. И поэтому мы должны найти механизмы для того, чтобы реализоваться им в этих всех правах. Какой механизм будет найден - давайте ждать ответ от Комитета. Отдельные члены Комитета работают в частности над либерализацией", - добавил Стефанчук.

В то же время ранее Рада приняла закон, которым позволила мужчинам старше 60 лет заключать контракт для прохождения военной службы.

"Закон предоставляет лицам в возрасте 60+ право добровольно подписывать контракт для прохождения военной службы. Это - возможность для опытных специалистов помогать на небоевых и специализированных должностях. Принуждения нет - только мотивированные, профессиональные добровольцы", - рассказал народный депутат Украины Роман Костенко.

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